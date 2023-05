FN-samtaler i Paris om avtale mot plastforurensning

Det er foreløpig lite enighet om hva som kommer til å bli utfallet av møtet. Komiteen har som mandat å utvikle den første internasjonale og juridisk bindende avtalen mot plastforurensning, inkludert forsøpling av havene.

Møtet i Paris er det andre av fem som er planlagt før forhandlingene skal fullføres innen utgangen av 2024.

På det første møtet, som ble holdt i Uruguay for et halvt år siden, tok noen land til orde for globale ordninger, mens andre ville ha nasjonale løsninger. Andre igjen gikk inn for en kombinasjon.

Det produseres over 430 millioner tonn plast i året i verden. To tredeler av dette er produkter med kort levetid, som raskt blir avfall som blant annet ender i havet. Ofte blir denne plasten også en del av næringskjeden, fastslo FNs miljøprogram i april.

