Drømmejobb ledig: Luksushotell i Karibia søker SoMe-produsent

– Dette er en unik mulighet for en lidenskapelig innholdsprodusent som får bo på vårt boutiquehotell i en måned, med flyreise, leiebil og lommepenger inkludert, sier salgs- og markedsdirektør ved hotellet Shari Sield til den De forente arabiske emirater-baserte nettavisa The National.

Boardwalk Boutique Hotel ligger på den karibiske øystaten Aruba, som er en del av Kongeriket Nederlandene, rett nord for Venezuela.

Øya er kjent for eviglange sandstrender, tropisk klima, luksushoteller og krystallblått vann.

Høres det fristende ut? Nå søker altså hotellet etter en person som i minst en måned får bo gratis på hotellet, med flyreise og lommepenger inkludert. I bytte mot dette skal du lage innhold på sosiale medier for hotellet.

– Kjempesuksess

I fjor var det Tess Gerdemann som hadde jobben, som ifølge henne selv, besto i å bruke 4 uker på å «grille fisk på balkongen, lese bøker i hengekøya, drive med yoga og lytte til fuglene».

– Fjorårets samarbeid med Tess var en kjempesuksess, og vi har fått overveldende positive tilbakemeldinger fra gjester og følgere. Vi er spente på hva årets innholdsprodusent finner på for å vise fram hotellet og øya vår, sier Sield til avisa Daily Mirror.

Gerdemann selv forteller at hun ikke hadde særlige forventninger til jobben, men forsøkte å «følge strømmen». Hun fikk seg også flere overraskelser mens hun bodde og jobbet på øya.

– Selv om Karibia er så langt unna Nederland som det er mulig å komme, overrasket det meg hvor «nederlandsk» Aruba er. Og mange snakker flere språk! Folk spurte meg hele tiden hvilket språk jeg foretrakk, og det er helt vilt! I tillegg er folk på Aruba utrolig vennlige, og det er ingen anti-turist-stemning der. Det gjør Aruba til en perfekt reisemål, sier hun.

Søknadsfrist

Fristen for å søke på jobben er 30. juni. Hvem som får jobben blir avslørt i august, og selve reisen vil finne sted til høsten.

For å bli vurdert må du blant annet fylle ut et skjema, skrive et motivasjonsbrev og vise fram hva slags innhold du tidligere har laget for sosiale medier.

