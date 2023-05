Republikaner vil stanse avtalen om gjeldstaket i USA

– Vi kommer til å prøve, skriver Chip Roy på Twitter som svar på et spørsmål fra en følger om republikanerne kommer til å stanse avtalen fra å bli vedtatt i Kongressen.

Roy representerer Texas i Representantenes hus, underhuset av den amerikanske kongressen. Det er også der prinsippavtalen som ble inngått mellom republikanerne og Det hvite hus natt til søndag norsk tid, starter sin kronglete vei for å bli vedtatt.

– Avtaleteksten vil ferdigstilles og lagt fram søndag, og planen er at den skal stemmes over i Representantenes hus onsdag, sa McCarthy kort tid etter at partene kom til enighet.

Søndag sier han at 95 prosent av republikanerne kommer til å stemme for avtalen.

