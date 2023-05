Omstridt regjeringsadvokat i Texas suspenderes etter korrupsjonsanklager

Etter at et flertall i Representantenes hus i Texas’ delstatsforsamling stemte for å suspendere Paxton lørdag, skal saken nå oversendes Senatet, som igjen skal ta stilling til om Paxton skal stilles for riksrett.

Den republikanske guvernøren i Texas, Greg Abbott, får som følge av avstemningens utfall fullmakt til å utnevne en erstatter for Paxton mens saken går sin gang.

En granskningskomité nedsatt av Kongressen i Texas vedtok torsdag enstemmig en tiltale i 20 punkter mot Paxton, blant annet lydende på korrupsjon, misbruk av offentlige midler, falsk forklaring og forsøk på å hindre etterforskning.

Komiteen ble ledet av Paxtons republikanske partifeller.

Paxton er kjent for å være ultrakonservativ og står Donald Trump nær. Han har lenge blitt sett på som en omstridt skikkelse også i eget parti.

