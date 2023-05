Bil kjørte inn i syklister i Midt-Sverige – to til sykehus

Politiet opplyser ifølge Nerikes Allehanda at to personer er alvorlig skadd. Ifølge opplysninger til SOS Alarm skal gruppen bestå av et 20-tall syklister.

Bilen antas å ha kjørt i rundt 70 kilometer i timen, skriver nyhetsbyrået TT. Seks ambulanser, helikopter og redningstjeneste ble sendt til stedet.

– To ambulanser har kjørt til sykehus, en står igjen for kontroll, og de andre har forlatt stedet. Helikopteret har vendt tilbake, det rakk aldri å lande, sier Nina Begallo i SOS Alarm.

Ulykken fant sted rundt klokka 10.20. Hammarbyvägen i nærheten av Övre Järle i Nora kommune er avstengt i begge retninger.

Nora kommune ligger rundt 30 mil øst for Halden, i Örebro län i Midt-Sverige.

