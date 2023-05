Pro-demokratisk parti i Hongkong oppløser seg

Sivilpartiet, som ofte har blitt kalt «skrankeadvokatenes parti», ble grunnlagt i 2006 av hovedsakelig personer fra jussektoren som ønsket å fremme demokratisering i Hongkong.

Partiet har vært en av de siste gjenværende opposisjonsgruppene i Hongkong etter at den omstridte sikkerhetsloven ble innført i 2020, en lov som har ført til at de fleste av Hongkongs politiske dissidenter enten har gått under bakken eller flyttet i eksil.

Men lørdag stemte 30 av de 31 medlemmene på et ekstraordinært møte for å avslutte virksomheten. Det er en prosess som kan ta opp til en måned å fullføre.

– Etter at alle prosedyrer er avsluttet, forsvinner Sivilpartiet fra jordens overflate, sa partileder Alan Leong på møtet.

