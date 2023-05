Gutt (11) skutt i Mississippi av politiet: - Hvorfor skøyt han meg?

Tidlig forrige lørdag ble 11 år gamle Aderrien Murry skutt i brystet av en politimann etter han ringte til nødetaten, skriver USA Today. Politimannen i Mississippi skal ha rykket ut etter en bekymringssamtale fra guttens hjem.

Moren til Adrien forteller til CNN at hun ba sønnen ringe til politiet etter at faren til en an annen av sønnene hennes, kom hjem rasende. Da politimannen ba 11-åringen om å komme ut av huset, ble han skutt. Ifølge moren spurte gutten flere ganger:

– Hvorfor skøyt han meg? Hva gjorde jeg galt?

Gutten ble skrevet ut av sykehuset på tirsdag og er på bedringens vei.

Uforsvarlige handlinger

Advokaten til den 11 år gamle gutten sa til CNN at det ikke var mulig at politimannen hadde forvekslet Aderrien med mannen det ble ringt inn om. Arian er rundt 150 cm, mens politimannen er over 180 centimeter.

– Vi vet ikke hva som har skjedd, men politimannens handlinger var veldig uforsvarlige og kunne ha endt med at han mistet livet sitt, sier advokat Carlos Moore til avisen.

Forholdene rundt skytingen er under etterforskning. Slik fortsetter Moore:

– Ingen barn burde bli utsatt for slik vold, spesielt ikke fra de som har lovet å beskytte dem.

George Floyd og Breonna Taylor ble også drept av politiet i USA. Drapene er antatt å være rasemotivert.

[ Gutt ringte på feil ringeklokke – ble skutt av 85-åring ]

---

Fakta om noen politidrap på svarte i USA siden 2014

* 17. juli 2014: Eric Garner. Døde av kvelning etter å ha blitt lagt i bakken av politiet i New York. Han var mistenkt for ulovlig salg av sigaretter. Hendelsen ble filmet av en tilskuer. Ingen av de involverte politifolkene ble siktet etter hendelsen.

* Hendelsen utløste demonstrasjoner mot politidrap over hele landet, for første gang etter at Black Lives Matter-bevegelsen ble dannet i 2013 som svar på at en vekter på frikjent for drap på tenåringen Trayvon Martin i Florida.

* 9. august 2014: Michael Brown. 18-åringen ble skutt seks ganger av politiet i Ferguson i Missouri. Han var mistenkt for å ha stjålet en eske med sigarer. Han var ubevæpnet. Politibetjenten som skjøt, ble ikke siktet, men valgte å slutte i politiet.

* 22. november 2014: Tamir Rice. 12-åringen ble skutt av politiet i Cleveland i Ohio, som hadde rykket ut etter meldinger om en ungdom som siktet på folk med et våpen «som trolig var falskt»: Det viste seg å dreie seg om et leketøy. Politibetjenten som skjøt, ble ikke siktet, men fikk senere sparken for å ha gitt falske opplysninger da han søkte om jobb i politiet.

* 4. april 2015: Walter Scott. Han ble skutt fire ganger i ryggen. Han prøvde å løpe fra stedet etter å ha blitt stoppet fordi bilen han kjørte hadde et ødelagt lys. Politibetjenten som skjøt, fikk sparken og ble senere dømt til 20 år fengsel.

* 5. juli 2016: Alton Sterling. Han ble skutt av politi som rykket ut etter melding om bråk utenfor en butikk i Baton Rouge i Louisiana. Hendelsen ble filmet av en tilskuer. De to involverte politibetjentene ble ikke siktet, men en fikk sparken og den andre ble suspendert fra politiet.

* 6. juli 2016: Philando Castile. Han var ute og kjørte med kjæresten i St Paul i Minnesota, da bilen ble stoppet for en rutinekontroll. Han ble skutt da han skulle finne fram lisensen for våpenet han hadde. Kjæresten direktestrømmet hendelsen på Facebook. Politibetjenten ble frikjent i retten.

* 18. mars 2018: Stephon Clark. Han ble skutt minst sju ganger av politi som hadde rykket ut for å etterforske et innbrudd i Sacramento i California. Han var ubevæpnet. Ingen av de involverte politifolkene ble siktet etter hendelsen.

* 13. mars 2020: Breonna Taylor. 26-åringen ble skutt åtte ganger av politiet i sin egen leilighet i Louisville i Kentucky. Politiet hadde først tatt seg inn i leiligheten med ransakingsordre for å lete etter narkotika, da hennes kjærester skjøt mot det han hevder han trodde var innbruddstyver, og såret en av dem. Det ble ikke funnet narkotika i leiligheten. En av de tre politibetjentene har fått sparken, og de to andre er tatt ut av tjenesten.

*30. mars 2020: Daniel Prude. Sju politifolk var innblandet da en psykisk syk svart mann døde sju dager etter en pågripelse i Rochester i New York. De sju ble suspendert fra tjenesten.

* 25. mai 2020: George Floyd. Døde etter å ha blitt lagt i bakken og holdt nede med makt av politiet i Minneapolis. Hendelsen ble filmet. En politibetjent er siktet for forsettlig drap, subsidiert uaktsomt drap. De tre andre er siktet for medvirkning. Drapet på Floyd utløste omfattende demonstrasjoner mot politivold i hele USA og i en rekke andre land.

---