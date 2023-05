Korrupsjonsmistenkt gresk EU-politiker vil tilbake på jobb

Saken mot henne avventer behandling i rettssystemet, men torsdag kunne hun fjerne fotlenken som siden april har medført husarrest. Nå vil Kaili gjenoppta sine plikter som folkevalgt, sier advokat Michalis Dimitrakopoulos til den greske fjernsynskanalen Skai.

Hun vil også be forsamlingen vurdere om overvåkingen, arrestasjonen og tiltalen utgjør brudd på hennes rettigheter som medlem av EU-parlamentet.

Kaili ble fjernet fra stillingen som visepresident og ekskludert fra sin partigruppe i forsamlingen i desember i fjor. Hun og flere andre EU-politikere ble arrestert av belgisk politi i forbindelse med en korrupsjonsgransking, der de skal ha mottatt penger for å fremme interessene til Qatar og Marokko.

Skandalen kom for dagen da belgisk politi gjennomførte husrazziaer som avdekket store menger kontanter gjemt i kofferter. Belgisk politi mener at den tidligere italienske EU-politikeren Pier Antonio Panzeri sto i spissen for et korrupsjonsopplegg som fordelte penger til flere medlemmer av EU-parlamentet.

Kaili avviser alle påstander om misligheter. Advokat Dimitrakopoulos sier at hennes fingeravtrykk ikke ble funnet på noen av sedlene som ble beslaglagt. Han legger til at hun regner med å bli frikjent, hvis saken noen gang går så langt som til retten.

