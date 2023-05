Kılıçdaroğlu kjører på nasjonalisme i siste valginnspurt

Søndag 28. mai skal tyrkiske statsborgere nok en gang stemme på hvem som skal være landets president de neste fem årene. I forrige valgomgang søndag 14. mai fikk ingen av kandidatene over 50 prosent av velgerne, som er et krav for å vinne valget i Tyrkia.

– Opposisjonslederen har nok konkludert med at grunnen til at de ikke vant fram i den første omgangen var at de ikke var nasjonalistiske nok. Om det stemmer eller ikke skal jeg være forsiktig med å mene noe om. Men det ser ut til å være deres konklusjon, og i løpet av én uke har de omfavnet en langt mer nasjonalistisk posisjon, sier Einar Wigen, Tyrkia-ekspert og professor ved Universitetet i Oslo, til Dagsavisen.

Einar Wigen er professor i Tyrkia-studier ved Universitetet i Oslo (UiO).

Den sittende konservative presidenten Recep Tayyip Erdogan (69) fra partiet AKP fikk derimot 49,51 prosent av stemmene, og med mindre velgerne går i en annen retning denne gangen, skal det svært lite til for å sikre Erdoğan fem nye år. Erdoğan har hittil hatt makten i 20 år.

Støtter Erdoğan

Opposisjonslederen Kemal Kılıçdaroğlu (74) fra det største opposisjonspartiet CHP. Han lå lenge foran på meningsmålingene, men fikk 44,88 prosent av stemmene i forrige omgang. Tredjekandidaten, nasjonalisten Sinan Oğan, fikk 5,2 prosent og røk ut. Det var lenge knyttet spenning til hvilke av de to kandidatene han ville omfavne, og denne uka valgte han Erdoğan.

I mellomtiden har Kılıçdaroğlu trappet opp sitt flyktningfiendtlige budskap, og fått støtte fra noe uventet hold. Sammen med lederen for det ultranasjonalistiske partiet «Seierspartiet» Ümit Özdağ, holdt Kılıçdaroğlu en pressekonferanse denne uka der han lovet å sende ut alle flyktninger fra landet innen et år, hvis han kommer til makten.

Turkey Elections Hjertesymbolet har i mange år blitt brukt av Kemal Kılıçdaroğlu og hans støttespillere. Flere av hans støttespillere deler emojier på sosiale medier av hender som former et hjerte. (Ali Unal /AP)

Wigen mener Kılıçdaroğlu fortsatt har en sjanse til å lokke til seg velgerne til nasjonalisten Oğan – på tross av at Oğan har gitt sin støtte til Erdoğan. Årsaken er at Oğan ikke har noen stor grasrotbevegelse bak seg med lojale velgere. Han understreker samtidig at Erdoğan trenger svært få av Oğans velgere for å vinne.

Tyrkias sittende president Recep Tayyip Erdoğan under et møte med velgere i Istanbul 18. mai. (UMIT BEKTAS/Reuters)

---

Valg i Tyrkia:

* Rundt 64 millioner tyrkere er stemmeberettiget ved presidentvalget, pluss 3,4 millioner tyrkiske statsborgere i utlandet.

* Om lag 5 millioner er førstegangsvelgere.

* Seks tyrkiske opposisjonspartier står bak Kemal Kılıçdaroğlu, mangeårig leder for det republikanske partiet CHP.

* Erdoğan har hatt makten i 20 år. Fra 2003 til 2014 var han landets statsminister, og som president siden 2014. Opposisjonen hevdet at han ville bli president, fordi han ikke kunne bli valgt som statsminister i flere perioder. I 2017 endret han grunnloven med en folkeavstemning, slik at landet gikk over til et presidentsystem, og statsministerposten ble avskaffet.

Kilde: NTB og Store norske leksikon.

---

Beskyldninger

Spenningen mellom de to presidentkandidatene har vært til å ta og føle på. Denne uka meldte internasjonale nyhetsbyråer at Erdoğan igjen har anklaget Kılıçdaroğlu for å samarbeide med det forbudte kurdiske partiet PKK. Erdogan har offentliggjort bilder og videoer som viser Kilicdaroglu i samtaler med kurdiske militante. Kılıçdaroğlu har uttalt at materialet er manipulert. Han har hele veien avvist at han samarbeider med PKK, skriver NTB.

Kılıçdaroğlu svarte med å anmelde Erdoğan for å bryte etiske retningslinjer under en valgkamp, og partiet krever en million lire (rundt en halv million kroner) som erstatning. Summen skal gå til et fond som bidrar til skolegang for barn av falne soldater.

Erdoğan har også anklaget Kılıçdaroğlus leir for å samarbeide med «globale medier og imperialister» og dessuten for å forderve ungdommen og svekke islamske verdier.

– Stemningen i Tyrkia foran andre valgrunde søndag er spent. Erdogans side opplevde at de ikke gjorde det så bra som de hadde forventet – og for første gang opplever de et virkelig press. De kan ikke ta andre runde for gitt, sa seniorforsker Pinar Tank ved fredsforskningsinstituttet Prio til NTB denne uka.

Erdogan har også stor støtte blant tyrkere i utlandet. I forrige valgrunde fikk han 52 prosent oppslutning i Norge, i Tyskland fikk han 65, Belgia 72, Frankrike 64, Nederland 68, Østerrike 72 og i Danmark 58 prosent.

Pinar Tank penger på at Erdogan har et stort propagandanettverk også i utlandet. Pressefriheten i Tyrkia har lenge vært under press, og rangeres som ufritt av menneskerettighetsorganisasjonen Freedom House. Ifølge menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch har mediedekningen av valget i hovedsak vært i Erdogans favør. De viser blant annet til en studie som viste at den statlige nyhetskanalen TRT har viet 32 timer til mediedekning av Erdogan den siste måneden, mot bare 32 minutter av utfordreren Kiliçdaroglu.

3,5 millioner flyktninger på spill

Tyrkia har en befolkning på rundt 83 millioner, og har siden 2011 tatt imot 3,5 millioner syriske flyktninger. Spørsmålet om de syriske flyktningene er svært betent i landet, og har blitt trukket fram som en av flere viktige saker for velgerne i år.

Professor Einar Wigen trekker paralleller til tidligere valg i Europa, hvor flyktningspørsmålet har vært sentralt:

– Kılıçdaroğlus parti har den siste uken begynt å benytte seg av den samme flyktningfiendtlige retorikken som man har sett i Europa siden 2015. Retorikken går på at de stjeler jobbene og er grunnen til at tyrkernes husleie øker. Kritikken retter seg mot fattige så vel som rike syriske flyktninger.

Men Wigen er usikker på hvor lurt der er for Kılıçdaroğlu å skru opp flyktningkritikken nå.

– Kılıçdaroğlu viser ikke særlig mye politisk teft. For to uker siden sto han og formet hendene til et hjerte, og skulle være en samlende skikkelse som nådde ut til alle. Nå kjører han på med hard nasjonalistisk retorikk og fremmedfrykt. Jeg tror han risikerer å demobilisere velgere som stemte på ham i forrige omgang, samtidig som han mislykkes i å tiltrekke seg nasjonalistiske velgere. Jeg tror ikke velgerne opplever dette skiftet som overbevisende. Det kan vise seg å være en taktisk bommert.

Det ultranasjonalistiske partiet «Seierspartiet» som Kılıçdaroğlu nå har fått støtte fra er ikke bare kritiske til flyktninger. De er også svært kritiske til kurdiske rettigheter og bevegelser. I tillegg til å bli enige om utsendelse av flyktninger, har opposisjonslederen og det ultranasjonalepartiet blitt enige om at kurdiske ordførere i sørøst-Tyrkia som ble avsatt, ikke skal gjeninnsettes.

Får støtte fra HDP

Likevel valgte det prokurdiske partiet HDP, som ikke stilte med egen kandidat i år, å be sine velgere om å stemme på Kılıçdaroğlu. Den tidligere lederen for HDP, Selahattin Demirtaş, har sittet fengslet siden 2016. Internasjonale observatører og menneskerettsaktivister har lenge bedt om at både han, og den kjente filantropen Osman Kavala, skal frikjennes. Kılıçdaroğlu har som valgløfte at han skal løslate dem.

– Hvorfor støtter HDP fortsatt Kılıçdaroğlu når han har inngått avtaler med «Seierspartiet»?

– HDP og deres velgere har vært utsatt for mye undertrykkelse under Erdoğan. Fem nye år med ham vil bety en videreføring av den samme undertrykkelsen. En maktendring til en svakere president vil bety mer politisk dynamikk og forhandling, og det tror jeg HDP ønsker. Jeg tror dette er det nest beste de kan satse på. Fem år til med Erdoğan vil bety fem nye år med partiets fremste lederskikkelse i fengsel, sier Wigen.

– Tror du de kurdiske velgerne vil følge etter?

– HDPs medlemmer og velgere er såpass lojale at det er stor sjanse for at de stemmer på Kılıçdaroğlu når partiet ber om det. HDP er i alle fall en helt annen bevegelse enn det støttespillerne til Sinan Oğan er. Der HDP har et nettverk som de kan mobilisere og forklare hvorfor de bør stemme på Kılıçdaroğlu, har ikke Oğan den samme typen forbindelse til sine velgere, sier han.

Wigen legger også til at det er en sjanse for at det syrisk-kritiske budskapet faktisk kan bli positivt mottatt av de kurdiske velgerne som bor i områder der mange av de syriske flyktningene er bosatt.

Blir sittende med ansvaret

Dersom Kılıçdaroğlu taper valget, tror Tyrkia-eksperten at presidentkandidaten vil bli sittende med hovedansvaret for valgnederlaget.

– Han vil neppe sitte igjen med et godt ettermæle. Han kunne holdt seg til den samme posisjonen han hadde for to uker siden, og tapt med et prinsipielt budskap. Demme formen for taktikkskifte er ikke særlig overbevisende for velgere. Dette illustrerer på sett og vis at den tyrkiske opposisjonen ikke har lært seg hvordan man bygger bånd til velgere med et sammenhengende og vedvarende budskap.

