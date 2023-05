Russland utviser fem svenske diplomater – konsulater stenges

De statlige nyhetsbyråene Tass og Ria Novosti siterer det russiske utenriksdepartementet på utvisningene. Russisk UD kaller også den svenske ambassadøren Malena Mard inn på teppet

Russiske myndigheter gir også ordre om at Sverige må legge ned sitt konsulat i St. Petersburg. Fra 1. september vil Russland også legge ned sitt generalkonsulat i Göteborg, melder Tass.

Sverige utviste fem russiske diplomater i april. Like etter ble ti norske diplomater ved ambassaden i Moskva erklært uønsket. Begge land begrunnet utvisningene med at de mente de russiske diplomatene drev etterretningsarbeid.

– Aktivitetene deres på svensk territorium har vært uforenlig med deres status som diplomater, sa Sveriges utenriksminister Tobias Billström til SVT i april.

Det svenske sikkerhetspolitiet har tidligere hevdet at hver tredje diplomat ved den russiske ambassaden i Stockholm i virkeligheten jobber for en av Russlands etterretningsorganisasjoner, og at de utgjør en trussel mot svensk sikkerhet.

[ Russiske Anastasia vil felle Putin: – Jeg kunne ikke vente på ukrainerne ]

[ Fem grep Else Kåss Furuseth mener helseministeren må ta ]