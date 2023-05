Saken oppdateres

Rhodes’ dom er den første av sitt slag. Han er dømt for å ha stått bak et flere uker langt komplott som endte med at Oath Keepers gikk i front under stormingen. Målet var å hindre at valget av Joe Biden som USAs president ble godkjent.

Straffen er den lengste som hittil gitt etter angrepet. Den er likevel mildere enn Justisdepartementet ønsket. De ville at han skulle dømmes til 25 års fengsel.