Brexit får skylden for økte matvarepriser i Storbritannia

Storbritannia har det siste året slitt med høy inflasjon blant annet som følge av den største økningen i matvarepriser siden 1977. Det siste året har prisene på mat økt 19 prosent.

Storbritannia og EU har en avtale om tollfrihet på en rekke varer, men papirarbeid har ført til forsinkelser og økte kostnader.

Forskere ved London School of Economics har sammenlignet prisendringene for matvarer importert fra EU med matvarer fra andre land. Før brexit var utviklingen tilnærmet lik, mens det etter brexit har vært en prisøkning for produkter som ofte importeres fra EU.

Mellom januar 2022 og mars i år har prisene på EU-produkter økt med nær 3,5 prosentpoeng mer enn andre varer. Siden desember 2019, like før Storbritannia formelt gikk ut av EU, har kostnaden for britiske husholdninger vært på 6,95 milliarder pund, eller 250 pund per husholdning, ifølge forskerne.

Mellom desember 2019 og mars i år økte prisene på mat med nær 25 prosentpoeng i Storbritannia, skriver forskerne.

– Våre analyser viser at dette tallet ville vært 8 prosentpoeng (30 prosent) lavere dersom brexit ikke hadde funnet sted, heter det videre.

