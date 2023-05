Sangeren Tina Turner er død, 83 år gammel

Hun døde i sitt hjem i Kusnacht ved Zürich etter lang tids sykdom, heter det i uttalelsen som er sitert av Sky News. Turner ble 83 år gammel.

– Med henne har verden mistet en musikklegende og en rollemodell, sier talsmannen hennes og kaller henne Dronningen av rock’n roll.

---

Fakta om Tina Turner

Født Anna Mae Bullock 26. november 1939 i Brownsville, Tennessee.

Tina Turner var en amerikansk sanger som hadde suksess fra 1960 og utover, og var kjent for sin kraftige soulstemme. Gjennombruddet kom i duoen Ike & Tina Turner, sammen med sin daværende ektemann.

Fra midten av 1980-årene ble hun en av verdens største soloartister. Blant hennes mest kjente sanger er What’s Love Got To Do With It (1984) og Simply the Best (1991).

---

