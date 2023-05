Ron DeSantis ventes å kunngjøre sitt kandidatur i samtale med Musk

Tre ikke navngitte kilder med kjennskap til planene sier tirsdag til NBC News tirsdag at Twitter-sjef Musk og DeSantis skal delta på et arrangement i regi av Twitter Spaces.

Nyhetsbyråene AFP, Reuters og AP får også bekreftet av ikke navngitte kilder at DeSantis vil kunngjøre sitt kandidatur onsdag.

– Jeg skal intervjue Ron DeSantis, og han har litt av en kunngjøring å komme med, sa Musk på en konferanse tirsdag.

– Det blir aller første gang at noe slikt skjer i sosiale medier og med spørsmål og svar i sanntid, uten manus. Så det kommer til å skje direkte, sier Musk.

Musk har dessuten delt en melding på Twitter fra en Fox News-journalist som sier det samme som NBCs kilder.

44 år gamle DeSantis regnes av mange som ekspresident Donald Trumps (76) sterkeste utfordrer i kampen om den republikanske nominasjonen før presidentvalget i 2024. USAs president Joe Biden (80) har bekreftet at han vil stille til gjenvalg. Så langt har bare to demokrater bekreftet at de vil utfordre ham – advokat og antivaksineaktivist Robert F. Kennedy Jr. (69) og forfatteren Marianne Williamson (70).

[ Bakgrunn: DeSantis kaster seg inn i presidentracet onsdag ]