Paraplyorganisasjon foreslår globale retningslinjer for kryptovaluta

Det skjer etter at kryptobørsen FTX kollapset i fjor, noe som førte til bekymring for kundebeskyttelse. Milliarder av kroner er fortsatt forsvunnet, og det er uklart hvor innskuddene har tatt veien.

Kryptobransjen må ofte kun forholde seg til regler mot hvitvasking. Den har selv tatt til orde for globale retningslinjer for regulering, etter at det er blitt innført forskjellige ordninger rundt om i verden.

De foreslåtte reguleringene omhandler håndtering av interessekonflikter, markedsmanipulasjon, samarbeid om regulering på tvers av landegrenser, eierskap av kryptoverdier, operasjonsrisiko og behandling av kunder. Til sammen 18 tiltak er ment å innføre veletablerte sikkerhetsordninger fra vanlige markeder.

Forslaget er et «vendepunkt mot å håndtere de veldig reelle og umiddelbare truslene mot investorbeskyttelse og markedets integritet», sier Jean-Paul Servais, som leder International Organization of Securities Commisions (IOSCO).

Paraplyorganisasjonen omfatter til sammen 130 tilsynsorganer, blant dem amerikanske SEC, britiske FCA og tyske BaFin. Målet er å ferdigstille retningslinjene innen året er omme, og det ventes at medlemsorganene deretter raskt tar dem i bruk, ifølge IOSCO.

EU la tidligere i mai fram det som var de første grundige retningslinjene for kryptoregulering i verden.

