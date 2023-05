Trump deltok via videolink på rettsmøtet på Manhattan tirsdag. Under møtet var det ventet at dommer Merchan ville forsikre seg om at ekspresidenten er klar over at han ikke har lov til å bruke beviser for å angripe potensielle vitner i offentlige uttalelser.

Statsadvokaten har sagt de ønsker at selve rettssaken mot Trump starter i begynnelsen av januar 2024. Trumps advokater mener rettssaken heller bør starte på vårparten.