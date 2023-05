Danske Torbjørn rundet jorda – uten å fly

Eventyreren, eller «sosiologiforskeren», skal vi tro hans egen erfaringsbeskrivelse, erklærer tirsdag ettermiddag fra Maldivene at målet er nådd. Det er ikke et hvilket som helst mål.

Danske Torbjørn C. Pedersen forteller i en Facebook-post at han nå har reist sammenhengende innom hvert eneste av verdens 203 land. Og dét, helt uten å reise med fly.

– Faktisk er det uten tvil det vanskeligste jeg har utsatt meg selv for. Men hvilken utdanning det var! melder han på Facebook-siden hvor publikum har kunnet følge det mildt sagt ambisiøse reiseprosjektet.

«Sammen har vi skapt historie»

Turen, som må kunne kalles en ekte jorda rundt-reise, var opprinnelig anslått å bli fullført i 2018. Først fem år senere kan Pedersen, som har gått under eventyrernavnet «Thor», altså fortelle at han har fullført, med øygruppa Maldivene i Indiahavet som endestasjon.

Reisen har tatt nesten ti år av livet hans, etter at Pedersen satte kurs for verden fra Danmark i oktober 2013. Han jobbet seg gjennom store deler av Europa den høsten og avsluttet med en sjøreise fra Norge til Færøyene, Island, Grønland og videre til Canada.

Rundreisen på det amerikanske kontinentet ble avsluttet med en ny, lang sjøreise over Atlanterhavet, fra Bahamas til Marokko og Afrika. Besøket i Algerie i juli 2017 førte ham til Albania etter å ha krysset Middelhavet og dermed resten av de europeiske landene på Balkan og i Øst-Europa. Videre dro han til Midtøsten, reiste gjennom Asia og en rekke øynasjoner på vei til Australia, hvor han var i april i fjor. Pedersen forlot Sri Lanka 11. mai før Maldivene ble siste stopp.

I Facebook-posten på siden «Once upon a Saga» roser og takker han alle imøtekommende og hjelpsomme mennesker han har truffet på reisen.

«Det føles som et suksessfullt sosiologisk eksperiment nå som jeg bokstavelig talt kan hevde å ha funnet vennlighet og støtte fra mennesker i hvert land i verden. Sammen har vi skapt historie! Det som var teori fram til i dag er nå blitt bevist for første gang i menneskets historie: Det var mulig å nå hvert land i en sammenhengende reise fullstendig uten å fly», skriver Pedersen videre, og forteller at han nå gleder seg til å utforske Maldivene.

Ble ambassadør

Tilhengerne hans har kunnet følge ham på reisen, med hans mange oppdateringer med bilder av folk, mat, kulturer og steder, på Facebook-siden og på eventyrets nettsider i tillegg til flere andre sosiale medier.

Da Pedersen forlot Danmark 10. oktober i 2013, var målet hans å returnere til hjemlandet først etter å ha tilbrakt minst 24 timer i hvert eneste land i verden. Han skulle ta seg rundt uten å fly, for å gjøre reisen unik og ekstra eventyrlig. Turen har vært økonomisk mulig å gjennomføre takket være sponsing og donasjoner.

Underveis har Pedersen fått flere grunner til å fullføre enn bare at han trodde det var mulig. Han ville skrive historie og ble etter hvert ambassadør for danske Røde Kors og har samlet donasjoner til Røde Kors og Røde Halvmåne mens han har reist. Han oppdaget hvor nært knyttet mennesker er til hverandre på tvers av landegrenser, hav og kontinenter – og han lærte at en rundreise i verden lar seg gjøre på lavbudsjett. Det har han klart med 20 dollar om dagen i snitt.

Blant sine tanker om hvorfor en slik reise bør gjennomføres, avslutter Pedersen med følgende sitat:

«En fremmed er en venn du aldri har møtt før».

---

Once upon a Saga – morsomme tall

Danske Torbjørn C. Pedersen har fra 10. oktober 2013 til 23. mai 2023 vært på reise jorda rundt, innom samtlige 203 land i minst 24 timer, uten å fly.

Distanse: 359.957 km.

3 lengste opphold: 1. Hong Kong (773 dager, to besøk), 2. Libanon (102 dager, to besøk), 3. Fiji (101 dager, fire besøk).

Korteste opphold: Vatikanstaten (24 timer og 17 minutter).

I gjennomsnitt har han oppholdt seg i hvert land i 17 dager.

Budsjett: 20 amerikanske dollar per dag.

Besøk av kona underveis: 26.

Transport:

351 busser.

158 tog.

215 drosjer.

128 t-banereiser.

87 delte drosjer.

65 minibusser.

46 motorsykkel-drosjer.

33 båter.

43 rickshaw- eller tuktuk-reiser.

32 ferger.

28 kjøretøy med firehjulsdrift.

37 konteinerskip.

19 trikker.

9 lastebiler.

4 delte turer med motorsykkel-drosjer.

3 seilbåter.

2 cruiseskip.

1 hestevogn.

1 politibil.

1 yacht.

0 fly.

