WSJ: Jeffrey Epstein skal ha forsøkt å utpresse Bill Gates

Gates møtte kvinnen han hadde en affære med, en russisk bridgespiller, rundt 2010. Epstein møtte henne i 2013, og betalte senere for en utdanning hun tok. I 2017 sendte Epstein en epost til Gates og ba om å få kostnadene knyttet til utdanningen refundert, ifølge det Wall Street Journal får opplyst.

Eposten kom etter at Epstein ikke hadde klart å overtale Gates til å bidra til et veldedighetsfond han ønsket å opprette sammen med banken JPMorgan Chase. Implikasjonen bak eposten, ifølge folk som har sett den, var at Epstein ville avsløre affæren dersom Gates ikke vedlikeholdt forbindelsen mellom de to.

– Gates møtte Epstein utelukkende for filantropiske formål. Etter å ha mislyktes gjentatte ganger i å involvere Gates i saker utover dette, forsøkte Epstein uten hell å utnytte et tidligere forhold til å true Gates, sier en talsperson for Gates til avisen.

Mange møter

Epstein erkjente seg i 2008 skyldig i hallikvirksomhet av en mindreårig og sonet 13 måneder i fengsel. I 2019 ble han pågrepet og siktet for overgrep mot en rekke mindreårige, men døde i fengselet senere samme år.

Ifølge WSJ kaster opplysningene om den angivelige utpressingen av Gates et nytt lys over hvordan Epstein forsøkte å skaffe seg innflytelse. I tiden mellom domfellelsen i 2008 og fram til hans død fylte Epstein dagene med å møte politikere, forretningsmenn, akademikere og kjendiser.

Gates var blant de mest kjente navnene nedfelt i Epsteins planlegger. Fra og med 2011 hadde de to minst seks møter planlagt sammen, inkludert middager hjemme hos Epstein i New York.

Bill Gates. Bill Gates. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Nobels fredspris

Gates og Epstein skal også ha møttes hjemme hos Thorbjørn Jagland i Strasbourg i Frankrike i 2013, ifølge avisen. Jagland var da leder av Nobelkomiteen. Epstein skal også ha hatt et møte mellom de tre planlagt for september samme år.

WSJ skriver at Epstein fortalte en tidligere ansatt i Gates-stiftelsen at han kunne hjelpe Gates med å vinne Nobels fredspris for sin innsats mot sykdommen polio.

– Våre dokumenter viser at Gates møtte norske tjenestepersoner for å diskutere sikkerhetssituasjonen i Afghanistan som del av hans arbeid mot polio. Gates har aldri fokusert på eller ført en kampanje for å vinne Nobels fredspris, eller noen annen pris, sier Gates' talsperson.

Jagland har ikke svart på avisens forespørsler om en kommentar. Han har tidligere sagt at fredsprisen ikke var et tema under møtet i Strasbourg.