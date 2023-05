Skoleansatte fikk sparken etter å ha presisert hvilket kjønn de har

De siste årene har det blitt stadig mer vanlig å se personer vise hvilket personlig pronomen de vil at andre skal omtale dem med i sosiale medier. I profiler på mange ulike plattformer kan man ofte finne betegnelser som «she/her», «he/him», «they/them» og andre varianter. Også blant norske brukere har dette fenomenet spredt seg.

Hensikten er å tydelig uttrykke ens kjønnsidentitet, ofte for å unngå å skape misforståelser.

Det var også hensikten til to ansatte ved Houghton University i delstaten New York. De to har nemlig svært uvanlige navn: Shua Wilmot og Raegan Zelaya.

Klarer du å gjette hvem som er kvinne og hvem som er mann, kun basert på navnene? Det trodde de i hvert fall selv ville være vanskelig for folk som ikke kjente dem. Derfor bestemte de seg for å signere e-postene sine på jobb med personlig pronomen. Det førte til at de begge fikk sparken, skriver AP.

[ Hver tiende sørlending «grøsser» ved tanken på homofile menn ]

Strenge regler

Shua Wilmot (mannen) og Raegan Zelaya (kvinnen) hadde begge tittelen dorm director, noe som betyr at de var ledere for skolens sovesaler.

Houghton University er ifølge AP en kristen skole med rundt 800 elever som tilbyr en «Kristus-sentrert utdanning innen liberal kunst og vitenskap». I september innførte de strenge retningslinjer for hvordan man skal skrive e-poster.

I et notat delt med AP står det hvordan ansatte ikke fikk lov til å bruke politisk splittende og provoserende tale i kommunikasjon som bærer skolens navn. Notatet ba dem også om å bruke standardiserte signaturstiler og forbød bruk av pronomen.

Vedlagt uttalelsen var også en kopi av et brev som universitetets rektor Wayne D. Lewis Jr. hadde sendt til studentene.

Nektet å fjerne

– Jeg vil aldri be dere om å være enige i eller støtte alle avgjørelser jeg tar, men jeg ber ydmykt om at dere motstår fristelsen til å redusere Houghtons beslutningstaking til vår tids enkle og bekvemme politiske fortellinger, skrev han ifølge AP.

Wilmot og Zelaya nektet å følge de nye retningslinjene om bruk av pronomen. Ifølge AP delte de to oppsigelsesbrevene i sosiale medier, hvor det står at oppsigelsene var et resultat av at de nektet å fjerne sine pronomen fra e-postsignaturene, i strid med institusjonens nye retningslinjer.

[ Advarer mot russiske spioner på Tinder ]

[ Dette er den perfekte kroppen, ifølge kunstig intelligens ]