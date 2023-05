USAs finansminister: 1. juni er «endelig frist» for å heve gjeldstaket

Det er under to uker til datoen det amerikanske finansdepartementet har sagt at gjeldstaket må heves.

– Jeg skal fortsette å holde Kongressen oppdatert, men jeg tror dette blir en vanskelig tidsfrist, sier Janet Yellen søndag i programmet «Meet the press» på NBC i USA.

Heving av gjeldstaket er en årviss øvelse i Washington og har vært gjennomført hele 78 ganger siden 1960.

For å unngå mislighold og økonomisk krise må kredittgrensen utvides, men det er ennå et stykke igjen til det er politisk enighet om det.

Høyrefløyen blant Republikanerne står i år hardt på kravet om kutt i offentlige utgifter for å si ja, noe som blant annet vil ramme flere av Bidens sentrale reformer.

