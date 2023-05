Over 6 millioner for Kurt Cobains knuste gitar

Den ødelagte svarte Fender Stratocasteren er satt sammen igjen, men den kan ikke lenger spilles med.

Alle tre medlemmer av Cobains Nirvana skrev sine autografer på gitaren mens grunge-bandet fra Seattle var i ferd med å bli stadig mer berømt.

Auksjonshuset sa de hadde ventet at gitaren kunne selges for 60.000 dollar på auksjonen på Hard Rock Cafe i New York, men sluttsummen ble til slutt 595.000, som tilsvarer rundt 6,5 millioner kroner.

– Kurt Cobain var som en maskin når han spilte. Mannen var sint, og det kunne du føle på scenen. Og du kunne føle det fra måten han behandlet instrumentene sine på, sier Kody Frederick ved auksjonshuset Julien's Auctions og viser fram hvor gitaren er limt sammen igjen.

Kurt Cobain led av depresjoner, var rusavhengig og hadde et vanskelig forhold til kona Courtney Love. Han begikk selvmord i 1994.

[ Sviskesang krydret med besk sans for ondsinnet tragikomikk (+) ]

[ Storslagent i blått og gult på Blaafarveværket ]