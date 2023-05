I et møte med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på sidelinjen av toppmøtet understreket Biden igjen at USA gjør alt de kan for å styrke Ukrainas forsvar mot Russland.

Biden sier den nye pakken omfatter blant annet ammunisjon, artilleri og pansrede kjøretøyer. For få dager siden godtok Biden at allierte land overfører F-16-fly til Ukraina.

[ Putin gratulerer styrker etter at Russland hevder å ha tatt Bakhmut ]