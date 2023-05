Flommen har fordrevet over 36.000 i Italia

Tidligere i uka har minst 14 mennesker mistet livet i vannmassene, etter at voldsomt regn gjorde mange gater til elver i området.

I deler av regionen er det høyeste farevarselet for regn fortsatt gjeldende, sier det italienske sivilforsvaret lørdag.

Det er ventet nedbør gjennom hele helgen.

[ Nye bilder viser hvordan Bakhmut har blitt jevnet med jorden ]

Meloni vender hjem

Italias statsminister Giorgia Meloni sa lørdag at hun reiser tidlig fra G7-toppmøtet i Japan for å håndtere situasjonen.

– Ærlig talt kan jeg ikke være så langt fra Italia i et så vanskelig øyeblikk, sa Meloni og takket de 5.000 som er mobilisert for å hjelpe de flomrammede. Det dreier seg om både redningsarbeidere og frivillige.

Meloni takket også de andre G7-lederne for deres tilbud om hjelp. Meloni skal besøke de verst rammede områdene søndag.

[ Hardt ut mot Vestens Putin-syn: – Ikke heldig ]

Evakuering i Ravenna

Byen Ravenna, som ligger øst for Bologna, er spesielt hardt rammet av uværet. Fredag gikk flere elver over side bredder igjen, og mange mennesker slet med å få tak i nok forsyninger av mat og drikke.

Byens myndigheter beordret lørdag umiddelbar evakuering av flere flomtruede områder.

Samme dag styrtet også et helikopter i nærheten Lugo, og en av de fire om bord ble skadd. Helikopteret deltok i arbeidet for å gjenopprette strømforsyningen på stedet.

I løpet av 36 timer har det regnet like mye som det normalt gjør på seks måneder i Emilia-Romagna. Flommen beskrives som den verste på et århundre. Over 500 veier er stengt, og det er registrert 305 jordskred.

[ Raymond Johansen: – Det kommer til å være den verste dagen i mitt liv helt til jeg dør ]

Store skader

– Det er vanskelig, jeg vil at dette skal ta slutt fort, slik at vi kan gå videre og hente oss inn igjen, sier den 54 år gamle elektrikeren Mauro Lodola til nyhetsbyrået AFP. Han står opp til lårene i flomvannet utenfor det oversvømmede huset sitt.

Bolognas ordfører Matteo Lepore sier det vil ta måneder, og i noen områder år, før veier og infrastruktur blir reparert.

Skader på hjem og hus beløper seg sannsynligvis til milliarder av euro, og jordbruket er også hardt rammet.

Den italienske regjeringen møtes tirsdag for å komme fram til hjelpetiltak for den flomrammede regionen.

[ Da hans mor døde, sang og danset Peter av glede (+) ]