Fyllekjører brøt fartsgrensen – skyldte på hunden

Tidligere denne uka ble en bil stoppet for brudd på fartsgrensen i småbyen Springfield, og en politimann observerte at sjåføren flyttet seg over i passasjersetet og satte hunden i førersetet like etter at bilen ble stoppet. Det skriver Sky News.

Stakk av

Da lokalt politi oppfattet sjåføren som beruset og forsøkte å snakke med han om forholdet, tok han til fots og stakk av fra politiet. Han kom imidlertid ikke langt, og ble pågrepet bare 18 meter unna bilen.

Arrestanten ble sendt til det lokale sykehuset for en sjekk, og er nå varetektsfengslet for mistanke om kjøring i alkohol- og ruspåvirket tilstand.

Mannen var også etterlyst for flere forhold, i følge de statlige registrene.

