Tiktok forbys i amerikansk delstat

Montanas republikanske guvernør Greg Gianforte skrev under på loven onsdag etter at den først var blitt vedtatt i delstatsforsamlingen.

Forbudet trer i kraft 1. januar 2024 og innebærer at det vil være ulovlig for appbutikkene til Google og Apple å tilby Tiktok innenfor Montanas grenser. For både Google-eier Alphabet, Apple og Bytedance innebærer forbudet dagsbøter på 10.000 dollar for hvert eneste tilfelle der en person bruker Tiktok eller laster ned appen.

Gianforte opplyser at forbudet forsterker «vår felles prioritet om å om å beskytte Montanas befolkning mot overvåking fra det kinesiske kommunistpartiet».

Bytedance, det kinesiske selskapet som står bak Tiktok, mener at forbudet er i strid med den amerikanske grunnloven. I en uttalelse opplyser Bytedance at selskapet «skal forsvare rettighetene til våre brukere i og utenfor Montana».

Frykter for brukeropplysninger

Amerikanske myndigheter frykter, i likhet med myndigheter i en rekke vestlige land verden rundt, at kinesiske myndigheter kan bruke Tiktok til å hente brukerdata eller formidle propaganda. Kina har tidligere avvist anklagene som politisk motiverte.

Bytedance har tidligere avvist at det gir informasjon om brukerne til kinesiske myndigheter og at selskapet ikke kommer til å gjøre det selv hvis myndighetene i Kina skulle be om det.

Trump-forsøk stanset

Forbudet kan imidlertid havne i amerikanske domstoler med argumenter om at det bryter det første grunnlovstillegget om ytringsfrihet. Tidligere president Donald Trump prøvde i sin tid å forby nedlasting av de kinesiske appene Tiktok og Wechat, men ble stanset i rettsapparatet.

På Tiktoks side står flere demokratiske representanter i Kongressen, blant dem Alexandria Ocasio-Cortez, og ulike grupper som kjemper for ytringsfrihet, blant dem American Civil Liberties Union.

