Studie: Vannet minker i over halvparten av verdens innsjøer

Utviklingen kan true menneskehetens tilgang på vann i framtiden, fastslår ekspertene bak studien, som torsdag ble publisert i forskningstidsskriftet Science.

– Innsjøer har problemer verden over, og det har vidtrekkende konsekvenser, sier Balaji Rajagopalan, professor ved University of Colorado Boulder og en av studiens forfattere.

Ifølge Rajagopalan bor 25 prosent av verdens befolkning, eller 2 milliarder mennesker, i områder med vannbassenger som minker.

Tørke i Spania

Spania rapporterte nylig at vannmagasinene i Catalonia kun har en fyllingsgrad på 26 prosent etter måneder med tørke. I 2022 var den på 58 prosent.

Mens det er gjort mange undersøkelser av elver, har overvåking av innsjøer ikke vært like god, til tross for at de har en kritisk betydning for vannsikkerheten.

Satellittbilder

Forskerne bak studien kommer fra USA, Frankrike og Saudi-Arabia. De har kartlagt utviklingen i verdens 1.972 største innsjøer og vannreservoarer ved å bruke satellittobservasjoner gjort mellom 1992 og 2020.

Nøyaktig hvordan klimaendringene kommer til å påvirke vannstanden i innsjøene på kort og lang sikt, er vanskelig å fastslå.

Situasjonen påvirkes også av hvordan mennesker forvalter vannressursene.

