Politiet i Pakistan mener mistenkte skjuler seg i Imran Khans hus

Khan fikk onsdag en frist på 24 timer til å utlevere personene til politiet. Denne utløp torsdag ettermiddag lokal tid, men det er foreløpig ingen tegn til at politiet har aksjonert mot boligen til den populære opposisjonslederen.

En politibetjent sier at politiet venter på klarsignal fra regjeringen Han sier også at politiet har pågrepet minst åtte mistenkte etter at de forlot Khans hus og forsøkte å komme seg unna på en kanal like ved.

Personene som politiet ønsker å pågripe, er mistenkt for å ha deltatt i voldelige protester i forbindelse med at Khan ble pågrepet i forrige uke. Den tidligere statsministeren ble da dratt ut av et rettslokale og kjørt bort av politiet.

Ti drept

Minst ti personer ble drept i voldelige sammenstøt de neste dagene, men volden avtok da en høyere domstol besluttet at Khan skulle løslates.

70 år gamle Khan var statsminister fra 2018 til 2022 da han ble avsatt etter et mistillitsforslag. Siden er han blitt siktet for korrupsjon og brudd på Pakistans terrorlov. 9. mai ble han pågrepet i Islamabad. To dager senere ble han løslatt etter voldsomme opptøyer fra hans tilhengere i store deler av landet.

Det er nå reist over 100 siktelser mot Khan, hvorav de fleste dreier seg om oppfordring til vold, trusler mot offentlige tjenestemenn og brudd på demonstrasjonsforbud.

– Aksjonerer fredag

Ifølge en talsmann for provinsmyndighetene i Punjab, Amir Mir, kommer politiet til å gå inn i Khans bolig fredag for å gjennomsøke den. Han sier også at politiet kommer til å bruke skytevåpen hvis de blir angrepet.

Minst 3.400 mennesker er ifølge Mir så langt pågrepet i forbindelse med de voldelige protestene.

Vanligvis har Khans bolig vært beskyttet av 200–300 tilhengere utstyrt med kjepper. Men de fleste forsvant natt til torsdag.

Politiet har også sperret av en gate og bedt folk som bor i nærheten, om å bruke en annen vei.

