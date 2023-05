Omfattende rakettangrep mot Ukraina

Ifølge det ukrainske militæret ble de aller fleste rakettene skutt ned før de nådde sine mål.

Til sammen 30 sjø-, luft- og landbaserte kryssermissiler ble sendt mot ukrainske mål fra ulike retninger. 29 ble skutt ned, sier militæret i en uttalelse.

I havnebyen Odesa ble likevel en person drept i et angrep mot et industrianlegg. To andre ble såret, ifølge den lokale militæradministrasjonens talsperson Serhij Bratsjuk.

Fallende vrakrester

I hovedstaden Kyiv ble antiluftskyts aktivert for å ta ned innkommende raketter. Fallende vrakrester etter rakettene utløste to branner øst i hovedstaden, ifølge byens myndigheter. Kyiv-ordfører Vitalij Klitsjko opplyser at ingen ble drept eller såret.

Lederen for Kyivs militære administrasjon, Serhij Popko, sier angrepene var svært intense og at de savner sidestykke.

Ord mot ord

Mens Ukraina hevder at nesten alle russiske missiler ble skutt ned, kom det russiske forsvarsdepartementet torsdag ettermiddag med en stikk motsatt påstand.

– Alle utvalgte mål ble ødelagt, het det i en uttalelse fra departementet. Angivelig er det blant annet snakk om våpen- og ammunisjonslagre.

Angrepsbølgen kom natten etter at Russland og Ukraina ble enige om å forlenge avtalen som sikrer eksport av korn fra Ukraina.

På den russisk-annekterte Krim-halvøya opplyser myndighetene at et godstog med korn har sporet av, uten at noen ble skadd. De antyder at hendelsen skyldtes sabotasje.

