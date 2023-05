Kona til fengslet russisk dissident er sterkt bekymret for helsen hans

– Jeg er naturligvis bekymret. Helsen hans svikter virkelig, sier Evgenja Kara-Murza til nyhetsbyrået AFP

Kara-Murza hadde alvorlige helseproblemer allerede før han ble pågrepet i fjor. Han lider av en nervesykdom kalt polynevropati, som ifølge kona skyldes at han ble forsøkt forgiftet i 2015 og 2017.

Mens han har sittet varetektsfengslet det siste året, har tilstanden blitt betydelig verre.

Kara-Murza (41) ble i april dømt til 25 års fengsel som skal sones i et høysikkerhetsfengsel. Han ble blant annet kjent skyldig for forræderi i forbindelse med at han har kritisert Russlands krigføring i Ukraina.

Dommen er anket, men det er ikke ventet at han vil nå fram.

– Det er en ren og kynisk hevn fra den russiske regjeringen, sier kona, som viser til at både dommeren som dømte ektemannen og lederen for fengselet der han sitter innesperret, er på sanksjonslista til USA og EU.

Kara-Murza er blant dem som har oppfordret omverdenen til å innføre sanksjoner mot russiske myndigheter.

I et intervju med Reuters sier Evgenja Kara-Murza at ektemannen flere ganger har spurt om å få snakke med barna sine på 11, 14 og 17 år, men han har fått avslag ettersom de nå bor i USA.

[ Norge gir langtrekkende artilleri og radarer til Ukraina ]

[ Wagner-sjefen viser lik av angivelig amerikansk fremmedkriger ]