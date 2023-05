Harde kamper i Khartoum – behovet for mathjelp øker

En drøy måned etter at kampene brøt ut, er nesten 1 million mennesker drevet på flukt. Samtidig kjemper innbyggerne i Khartoum for å overleve, uten tilgang på det mest nødvendige.

– Bombardementene og kampene stanser ikke, og det er ikke mulig å flykte fra hjemmene våre. Alle pengene våre er brukt opp, sier Salah el-Din Othman, en 35 år gammel innbygger i Khartoum.

– Selv hvis vi drar fra hjemmene våre igjen, er vi redde for at gjenger vil plyndre alt i huset, vi lever i et mareritt med frykt og fattigdom, sier han.

Det blir også meldt om kamper i Darfur vest i Sudan, og i delstaten Nord-Kordofan, samt i andre deler av landet.

Maktkampen mellom landets to mektigste generaler har imidlertid for det meste pågått i Khartoum.

