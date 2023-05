Flommen i Italia vil koste mange milliarder

Torsdag ble det klart at det bekreftede dødstallet har steget til ni. I tillegg er de økonomiske konsekvensene svært omfattende.

Over 5000 gårder er oversvømt, ifølge en landbruksorganisasjon. Neste uke ventes det at regjeringen vil øremerke 20 millioner euro til å håndtere ødeleggelsene i regionen Emilia-Romagna.

Også tidligere denne måneden var det flom i dette området. Til sammen anslås det at ødeleggelsene vil koste flere milliarder euro, ifølge regionpresident Stefano Bonaccini. Dette tilsvarer titalls milliarder kroner.

Klimaendringene

– Ødeleggelsene forårsaket av uværet er på linje med et nytt jordskjelv, sier Bonaccini til kringkasteren Rai 3.

I forkant av flommen var Nord-Italia rammet av ekstrem tørke. Eksperter knytter både tørken og den massive flommen til klimaendringene.

– Klimaendringene foregår her og nå, og vi opplever konsekvensene, sier Paola Pino d'Astore i den italienske geologorganisasjonen Sigea.

Tusener evakuert

I deler av Emilia-Romagna er det denne uken kommet like mye nedbør på 36 timer som det normalt kommer i løpet av et halvt år. Det er registrert over 300 skred, 23 elver som er gått over sine bredder og oversvømmelser i 42 kommuner.

Over 10.000 mennesker er evakuert, og noen måtte reddes med helikoptre fra hustak og balkonger.

Et Formel 1-løp som skulle vært holdt i helgen, er avlyst. Byene Faenza, Cesena, Forlì og Ravenna skal være særlig hardt rammet av flommen.

