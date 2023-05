IHR: Tre iranere som ble dømt til døden i januar, kan bli henrettet om kort tid

Saleh Mirhashemi, Majid Kazemi og Saeed Yaghoubi sitter alle fengslet i byen Isfahan, anklaget for å ha drept sikkerhetsstyrker.

De ble dømt til døden 9. januar, ingen av ankene har ført fram, og nå har familiene deres advart om at de kan bli henrettet når som helst.

Onsdag ba de folk møte opp utenfor fengselet for å protestere, melder IHR.

Trygler om hjelp

IHR har også fått tilgang til en videomelding laget av moren til Yaghoubi, der hun trygler om hjelp til å stanse henrettelsene. Hun sier også at familiene har fått besøke dem for siste gang.

Samtidig har statlige iranske medier publisert videoer med det IHR mener er falske tilståelser som er presset fram med tortur.

– Verdenssamfunnet kan stanse denne forbrytelsen ved å handle. Vi ber alle regjeringer med respekt for menneskerettigheter og som har diplomatiske forbindelser med Den islamske republikken, om å gjøre alt de kan for å redde disse tre demonstrantene fra galgen ved hjelp av sine utenriksdepartementer og ambassader, skriver IHRs leder Mahmood Amiry-Moghaddam.

Norge protesterte

Familiene har vist fram et håndskrevet brev signert av de tre mennene, der de ber om hjelp fra befolkningen i Isfahan og resten av Iran slik at de ikke blir henrettet. Brevet er datert 17. mai, 2023.

De tre ble dømt til døden rett etter at to andre iranske demonstranter ble henrettet den første helgen i januar. Henrettelsene førte til at regjeringene i både Norge, Tyskland, Storbritannia og Frankrike protesterte ved å kalle iranske ambassadører inn på teppet.

9. mai i år sa FNs høykommissær for menneskerettigheter at over 200 mennesker er blitt henrettet i Iran hittil i år.

I fjor henrettet Iran minst 576 dødsdømte, en økning på hele 83 prosent fra året før, ifølge Amnesty International.

