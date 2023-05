Tre rivaler kjemper om å lede Hellas

Den sittende konservative statsministeren Kyriakos Mitsotakis har en ledelse på rundt 6 prosent i målingene over sin nærmeste rival og venstreradikale forgjenger Alexis Tsipras.

Men målingene i forkant av valget tyder også at ingen av den to vil klare å samle et flertall blant de 300 representantene i parlamentet bak seg.

Desillusjonerte og ubestemt

En av ti grekere sier de ikke har bestemt om hvem de vil støtte i søndagens valg. Mange sier de har mistet alle illusjoner om politikken i landet.

– For første gang i livet har jeg ikke bestemt meg, kanskje stemmer jeg blankt, sier den 30 år gamle Andreas til nyhetsbyrået AFP.

Nikos Androulakis, som leder sosialistpartiet Pasok-Kinal, uten selv å sitte i parlamentet, kan bli jokeren som bringer en av de to andre rivalene til makten. Men det kan også gå mot en ny valgomgang i begynnelsen av juli der nye regler gir bonusseter i parlamentet til valgvinneren.

Advarer mot «lammelse»

Statsminister Kyriakos Mitsotakis går til valg på nye skattekutt, gjenoppbygging av turismen og fortsatt vekst. Dersom ikke hans parti Nytt Demokrati får et klart mandat, advarer statsministeren mot «lammelse» i en internasjonal usikker tid.

– Det finnes ikke noe troverdig alternativ til en sterk regjering ledet av Nytt Demokrati, uttalte statsministeren til avisen Kathimerini i forrige uke.

55-åringen tilhører et av de sterkeste politiske dynastiene i moderne tid. Hans far Constantine Mitsotakis var statsminister fra 1990 til 1993. Søsteren Dora Bakoyannis har vært utenriksminister og ble den første kvinnelige ordføreren i Aten.

Vil tilbake i statsministerstolen

Hovedutfordreren Alexis Tsipras (48) fra venstrepartiet Syriza var statsminister fra 2015 til 2019. Det var noen av de tøffeste kriseårene for det da gjeldstyngede Hellas. Han ber om en ny sjanse til å styre landet uten krisepakker fra EU og IMF.

– Nok er nok. Det er nok profittjag, ulikhet, nepotisme, arroganse og urettferdighet, sa Tspiras nylig under et valgmøte, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Alexis Tsipras var i sin tid den første erklærte ateisten i statsministerstolen i det dypt religiøse Hellas. Han huskes som radikaleren som ga landets kreditorer motstand og nesten førte Hellas ut av Eurosamarbeidet før han ga etter og aksepterte krisepakken fra EU og IMF.

Mulig partner ble overvåket

Den antatte jokeren i det greske valget, Nikos Androulakis (44), ble av mange oppfattet som en mulig koalisjonspartner for statsminister Mitsotakis. Men sjansen for en allianse ble kraftig minsket da det ble avslørt at Androulakis var underlagt statlig overvåking kort tid før han ble valgt til partileder i 2001.

Den nyvalgte lederen for sosialistpartiet Pasok-Kinal svarte på tiltale med å erklære at partiet bare vil støtte en koalisjonsregjering dersom ingen av de to rivalene er statsminister.

Nikos Androulakis sitter i EU-parlamentet, men er ikke valgt inn i den greske nasjonalforsamlingen. Han er dermed den første partilederen som ikke kan delta i debatter i det greske parlamentet. De siste ukene har han anklaget Tsipras for å kopiere slagordene til partistifteren av Pasok-Kinal, Andreas Papandreu, i valgkampen.

Den legendariske Papandreo ble første gang valgt til statsminister i 1981 under slagordet «Forandring». Androulakis slagord for valget er « Gjør forandring mulig».

---

Fakta om valget i Hellas

Søndag er det valg til nasjonalforsamlingen i Hellas. Tre partier og statsministerkandidater kjemper om velgernes gunst.

* Nesten 10 millioner grekere har stemmerett. Av dem er nesten 440.000 førstegangsvelgere. De yngste er 16 år.

* Statsminister Kyriakos Mitsotakis har en ledelse på meningsmålingene. Men han ligger ikke an til å få rent flertall.

---