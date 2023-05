Stoltenberg forventer langsiktig Nato-plan for å hjelpe Ukraina

Denne planen mener generalsekretæren må komme på plass under Nato-toppmøtet i Vilnius i Litauen i juli.

– Jeg forventer at vi blir enige om et flerårig program, hvor vi skal jobbe med hvordan vi kan hjelpe Ukraina å gå over fra sovjettidens standarder, doktriner og utstyr til Natos standarder, doktriner og utstyr, sier Stoltenberg mandag.

Han gjentok også planene sine om å slutte som generalsekretær i forsvarsalliansen i oktober, når perioden hans er over:

– Jeg har gjort det kjent at det ikke har andre planer enn å forlate stillingen i høst. Da har jeg vært her nesten dobbelt så lenge som opprinnelig planlagt, og det er alt jeg har å si om det.

