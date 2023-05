Sør-Afrikas forsvarssjef i Moskva etter anklager om våpenforsendelse

USAs ambassadør i Sør-Afrika, Reuben Brigety, anklaget i forrige uke Sør-Afrika for å ha levert våpen og ammunisjon til Russland. Ifølge ham ble en våpenlast tatt om bord i det russiske lasteskipet Lady R da det lå til kai ved en marinebase i Cape Town i desember.

Sør-Afrikas minister med ansvar for kontroll av våpeneksport, Mondli Gungubele, understreket at det ikke var gitt tillatelse til slik eksport til Russland, men president Cyril Ramaphosa har varslet gransking.

Sør-Afrika har ikke villet fordømme den russiske invasjonen av Ukraina, men fastholder at de er nøytrale. Det har landet høstet internasjonal kritikk for. Det ble også lagt merke til at Sør-Afrika i februar holdt en felles marineøvelse med Russland og Kina.

Mandag ankom den sørafrikanske forsvarssjefen Moskva, der han ifølge nyhetsbyrået Interfax diskutere militært samarbeid med den russiske forsvarsledelsen.

– Dette for å implementere prosjekter som tar sikte på å øke den operative evnen til de væpnede styrkene i begge land, heter det.

Lawrence Mbatha la også ned krans ved graven til den ukjente soldat i Moskva. Det skjedde under en seremoni sammen med øverstkommanderende for Russlands bakkestyrker, Oleg Saljukov, ifølge Interfax.

Under besøket skal den sørafrikanske forsvarssjefen ifølge programmet også besøke russiske våpenfabrikker og flere militærakademier.

