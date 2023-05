EU godkjenner Microsoft-oppkjøp av gaminggigant

I en tiårig lisensavtale får forbrukere i EU, Norge, Island og Liechtenstein tilgang til eksisterende og framtidige spill fra Activision Blizzard på alle skybaserte spilldistribusjonstjenester.

Skytjenestetilbydere får også lisens til å la sine brukere spille alle Activision Blizzard-spill både på PC og konsoll.

EU-kommisjonen godkjenner oppkjøpet til tross for at myndighetene i både USA og Storbritannia har vært sterke motstandere av oppkjøpet. I Storbritannia har myndighetene attpåtil blokkert Microsofts oppkjøp, så det er langt fra sikkert at oppkjøpet går som planlagt.

EU-kommisjonens godkjennelse skjer også til tross for at en rapport som ble lagt fram advarte mot at fusjonen kan skade konkurransen i både spill- og operativsystemmarkedet. Særlig Sony har vært sterke pådrivere av motstand mot oppkjøpet.

Sony lager spillkonsollen Playstation, som konkurrerer direkte med Microsofts Xbox.

Activision Blizzard står bak store spillserier som Call of Duty og World of Warcraft.

[ Matlary slakter anmelder for slakt av Ukraina-bok ]