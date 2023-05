Abbas ber FN suspendere Israel

Abbas holdt mandag en timelang følelsesladd tale i FNs hovedforsamling, til minne om de rundt 700.000 palestinerne som ble drevet på flukt da staten Israel ble opprettet for 75-år siden.

Under talen spurte Abbas hvorfor FNs medlemsland aldri har lagt press på Israel for å få landet til å etterleve de over 1.000 FN-resolusjonene som er vedtatt opp gjennom årene, blant dem resolusjoner som tar til orde for opprettelse av en palestinsk stat side ved side med Israel og som gir palestinske flyktninger rett til å vende hjem.

Abbas viste også fram et brev skrevet av Israels daværende utenriksminister Moshe Sharett som lovet å etterkomme FN-resolusjoner vedtatt i 1947 og 1948.

– Enten respekterer de (Israel) disse forpliktelsene, eller så kan de ikke lenger være medlem, sa den palestinske presidenten.

Israels FN-ambassadør Gilad Erdan sendte før mandagens markering i hovedforsamlingen brev til medlemslandenes ambassadører og oppfordret dem til å boikotte det han betegnet som en «avskyelig markering» og «et åpenbart forsøk på å forvrenge historien».

Erdan anklaget videre alle som deltok for å gi palestinerne grønt lys «til å fortsette å utnytte internasjonale organ for å fremme sin injurierende fortelling».

USA var blant landene som etterkom henstillingen fra Israel og som ikke var til stede under markeringen av det palestinerne omtaler som nakba, katastrofen som rammet dem etter at staten Israel ble proklamert i 1948.

FNs hovedforsamling vedtok i november i fjor med 90 mot 30 stemmer å markere dagen 15. mai. 47 land avsto fra å stemme.

