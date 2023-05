Zelenskyj sier motoffensiven starter snart

Etter å ha møtt Italias president og statsminister i Roma lørdag, sa Zelenskyj til reportere at ukrainske styrker «gjør veldig viktige forberedelser». Videre sa han ifølge CNN at han ikke kan si når motoffensiven starter, men la til at «dere vil definitivt se det, og Russland vil definitivt føle det».

– Vi tror på seier og tror at de første viktige stegene vil bli tatt snart, sa Zelenskyj. Senest torsdag sa han at motoffensiven måtte vente fordi forsvaret trengte mer tid på forberedelser. Samtidig er det meldt om ukrainske framskritt rundt Bakhmut øst i Ukraina.

En høytstående amerikansk militærtjenesteperson og en høytstående vestlig tjenesteperson sa til CNN forrige uke at ukrainerne har begynt med viktige forberedelser på motoffensiven.

De sa at forberedelsene blant annet innebærer å rette angrep mot våpenlagre, kommandosentre og artilleri for å legge slagmarken til rette for avanserende styrker.

[ Russland: Operasjonen i Ukraina er veldig vanskelig ]

[ Økonomisk krise er personlig krise ]