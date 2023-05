Tyrkiske medier: Tidlige resultater gir Erdogan soleklar ledelse over Kilicdaroglu

Den tyrkiske valgkommisjonen opphevet forbudet mot å rapportere om valgresultatene over to timer før tiden søndag.

TV-kanalen Haber Turk fulgte opp med å melde at Erdogan leder med 59,47 prosent mot opposisjonskandidaten Kemal Kilicdaroglus 34,79 prosent av stemmene.

De foreløpige resultatene er basert på bare 9,1 prosent av telte stemmer.

Kort tid senere melder nyhetskanalen TRT Haber at Erdogan leder med rundt 56 prosent mot Klicdaroglus 38 prosent. Dette uoffisielle resultatet er basert på knappe 17 prosent av telte stemmer.

– Viktigste valg på mange år

Det var køer utenfor valglokalene mange steder da tyrkerne gikk til valg på president og nytt parlament. Valglokalene stengte klokken 16 norsk tid.

Valget kan gi 69 år gamle Erdogan en ny femårsperiode eller avsette ham til fordel for opposisjonslederen Kemal Kilicdaroglu, som har lovet å styrke demokratiet i landet. Hvis ingen kandidater får minst 50 prosent av stemmene, vil det bli en ny valgomgang 28. mai.

Valget regnes som et av de viktigste i Tyrkia på mange år og den største utfordringen Erdogan har stått overfor i et valg.

– Jeg håper, ved Gud, at resultatet når tellingen er ferdig i kveld, er bra for landets fremtid og for det tyrkiske demokratiet, sa Erdogan da han stemte i Istanbul søndag formiddag.

Opposisjonskandidat Kemal Kilicdaroglu håper å erstatte Erdogan, som har sittet ved makten i 20 år. De siste dagene har flere målinger gitt Kilicdaroglu et lite overtak.

– Vi har alle savnet demokratiet. Men dere skal få se en ny vår i landet, om Gud vil, sa Kilicdaroglu etter å ha avlagt sin stemme.

Venter stor valgdeltakelse

Rundt 64 millioner er stemmeberettiget. Ytterligere 3,4 millioner tyrkiske statsborgere som bor i utlandet, kunne også stemme i valget.

Stemmegivningen ble gjennomført uten problemer, opplyste leder for valgmyndigheten Ahmet Yener etter at valglokalene hadde stengt.

Samtidig florerte det med anklager om stemmefusk i sosiale medier, skriver Danmarks Radio. På Twitter ble det delt en video av en person som angivelig stemmer flere ganger på Erdogan. Nestleder i opposisjonspartiet Det republikanske folkepartiet (CHP) er blant dem som har delt videoen. Dette er partiet til presidentkandidat Kilicdaroglu, et parti han har ledet i en årrekke.

CHP ventet stor valgdeltakelse. I løpet av søndagen dannet det seg lange køer utenfor skoler som ble brukt som valglokaler.

Køene skyldtes delvis at mange velgere hadde problemer med å brette store stemmesedler inn i konvolutten. Stemmesedlene inneholdt 24 politiske partier som konkurrerer om 600 seter i parlamentet. I tillegg skulle velgerne legge stemmeseddel på presidentkandidat.

– Det er viktig for Tyrkia. Det er viktig for folket, sa Necati Aktuna, en velger i Ankara.

– Jeg har stemt de siste 60-årene. Jeg har ikke sett et viktigere valg enn dette.

Bekymring knyttet til jordskjelvrammet område

Det samlet seg også store folkemengder utenfor valglokalene der Erdogan og Kilicdaroglu avga sine stemmer. Det lød taktfast «president Kilicdaroglu» fra støttespillerne som ventet utenfor da opposisjonslederen stemte.

Erdogan sa at valget var i gang – uten problemer. Inkludert i den jordskjelvrammede regionen, der folk stemte «med stor entusiasme og kjærlighet», ifølge ham.

Det har imidlertid vært knyttet bekymring til valgavviklingen i de jordskjelvrammede provinsene, der 9 millioner mennesker er stemmeberettiget, skriver AP.

Rundt 3 millioner av dem har forlatt området, men bare 133.000 har registrert seg for å stemme på nytt bosted. Politiske partier og ikke-statlige organisasjoner planla å frakte folk tilbake til valgdistriktet med buss, men det er uvisst hvor mange som faktisk tok turen tilbake.

