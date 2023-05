Statlige medier: Erdogan har fått over 50 prosent av telte stemmer

Opposisjonsleder Kemal Kilicdaroglu har fått drøyt 42 prosent av de telte stemmene, ifølge de foreløpige resultatene fra den nasjonale kringkasteren TRT søndag kveld. Det statlige nyhetsbyrået Anadolu rapporterer tilsvarende tall.

Resultatene er svært usikre og ventes å endre seg betydelig etter hvert som flere stemmer telles.

En talsperson for Kilicdaroglus parti minner om at resultatene er foreløpige og sier «bildet er ekstremt positivt for opposisjonen». Selv har Kilicdaroglu tvitret «Vi leder», uten å vise til noen resultater som underbygger det.

Meningsmålinger hadde på forhånd antydet at Kilicdaroglu ville få flere stemmer enn Erdogan.

Dersom ingen kandidat får over 50 prosent av stemmene, vil de to møtes til en siste og avgjørende valgomgang 28. mai.

