Khan oppfordrer til massedemonstrasjoner i Pakistan

Den tidligere cricketstjernen ble løslatt fredag, etter at landets høyesterett slo fast at pågripelsen og varetektsfengslingen var lovstridig. Han ble pågrepet tirsdag i forbindelse med en korrupsjonssak. Khan har siden han ble styrtet i april 2022 vært innblandet i en lang rekke rettssaker.

Fengslingen utløste voldsomme protester flere steder i Pakistan og krevd et titall menneskeliv. Støttespillere satte fyr på statlige bygg, blokkerte veier og ødela eiendommer som tilhører militæret, som de gir skylda for Khans motgang.

– Friheten kommer ikke lett. Man må ta den. Man må ofre seg for den, sa Khan i en tale lørdag kveld. Han oppfordret videre støttespillerne til å holde demonstrasjoner i både gater og landsbyer, og sa at han onsdag vil gjenoppta arbeidet for umiddelbare valg.

