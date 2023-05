Flere er kritiske til juryordningen i Eurovision

Både Norge og Finland lå langt etter Sverige da eurovisionjuryene delte ut sine poeng, men bildet ble snudd på hodet da seerne fikk sagt sitt.

Mens Sverige lå klart i ledelsen etter at fagjuryene hadde sagt sitt – hele 15 av landenes juryer ga 12 poeng – var det ikke et eneste av deltakerlandene som ga Sverige 12 poeng i folkejuryen. Dermed var det fagjurystemmene som avgjorde at Sverige vant.

Blant folket var det tvert imot hele 18 land som hadde Finland på topp, viser oversikten fra ESC Discord.

Kaarija fra Finland fikk klart flest stemmer fra folket for låta Cha Cha Cha, men måtte likevel ta til takke med en andreplass. (Phil Noble/Reuters)

Håkon Aleksander Røssum, sjef i Eurovision Norway, syns det er synd at juryen ødelegger for flere gode artister.

– Fansen burde inn i juryen. Fansen har fulgt med på alle prøver og vet alt om artistene. EBU bør ta seg en real bolle. Det er ikke populært at folkefavoritten ikke vinner, sier han til TV 2.

Martin Phillip Fjellanger, grunnleggeren av Eurovision Norway, er også misfornøyd. Han mener fagjuryene hindret en suveren seier for Finland.

– Det er ganske vanvittig at det bare er fem personer i hver jury, og at de har så mye makt, sammenlignet med vanlige folk, mener han.

Sverige kan i alle fall glede seg til å arrangere sangkonkurransen igjen neste år – 50 år etter at Abba vant med «Waterloo» – også det i Storbritannia, da i Brighton.

