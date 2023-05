Russisk avis: To kampfly og to helikoptre skutt ned nær Ukraina

Påstandene lørdag fra nettstedet til Kommersant, en respektert, uavhengig dagsavis, er ikke bekreftet av andre kilder.

Tidligere lørdag meldte det statlige nyhetsbyrået Tass at et Mi-8-helikopter styrtet i fylket Brjansk, som grenser til Ukraina. Tass meldte også at et russisk Su-34 kampfly hadde styrtet i Brjansk.

Kommersant skriver at et Su-34-fly, et Su-35-fly og to Mi-8-helikoptre «ble skutt ned nesten samtidig» i et angrep i Brjansk.

– Ifølge foreløpige opplysninger skulle kampflyene angripe mål i Tsjernihiv fylke i Ukraina, og helikoptrene var der for å gi dem støtte – blant annet for å plukke opp Su-mannskapene dersom de skulle bli skutt ned.

Ikke bevist

Kommersant la ikke fram noen beviser for at de fire flyene ble skutt ned, men lignende påstander er fremmet av flere russiske militærbloggere med mange følgere.

Nyhetsbyrået Tass oppga ingen årsak da de meldte at et Su-34-fly hadde styrtet i Brjansk lørdag. Byrået har heller ikke skrevet om Su-35-flyet eller et andre helikopter.

Tilstanden til dem som var om bord i kampflyet er foreløpig ikke kjent, skrev Tass.

Nyhetsbyrået siterte videre en kilde i nødetatene på at et Mi-8 transporthelikopter styrtet i byen Klintsij etter at det begynte å brenne i motoren, ifølge Tass. Begge de to som var om bord, mistet livet.

I flammer

En video publisert på Telegram-kanalen til krigsvennlige Vojennij Osvedomitel, som har rundt en halv million følgere, viser et helikopter som eksploderer høyt oppe i lufta. Helikopteret blir kastet ut av kurs før det styrter mot bakken i flammer.

I kommentarene til videoen, som Reuters ikke har kunnet verifisere, hevdes det at Mi-8-helikopteret ble skutt ned av en rakett.

Klintsij ligger rundt fem mil fra grensen mot Ukraina. Ifølge Brjansk-guvernør Aleksandr Bogomaz ble fem hus skadd da helikopteret traff bakken. En kvinne ble skadd og brakt til sykehus, ifølge Bogomaz, som ikke oppgir noen årsak til styrten eller sier noe om helikopterets besetning.

Ifølge Kommersant mistet besetningen på alle de fire flyene og helikoptrene livet.

Ingen Moskva-kommentar

Også den prorussiske embetsmannen Vladimir Rogov i den gjengir påstandene om at fire slike fly og helikoptre er skutt ned. Rogov, som holder til i den russiskkontrollerte delen av Zaporizjzja sør i Ukraina, gir ingen ytterligere detaljer.

Forsvarsdepartementet i Moskva har ikke svart på nyhetsbyråets forespørsel om kommentar.

Det er heller ikke kommet noen offisielle uttalelser om hendelsen fra Ukraina, som vanligvis avviser å kommentere meldinger om angrep inne i Russland.

«Umiddelbar karma»

Mykhajlo Podoljak, rådgiveren til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, beskriver imidlertid hendelsen slik på Twitter:

– Rettferdighet … og umiddelbar karma.

Ukrainas visestatsminister konstaterer i sosiale medier at «russere er veldig oppskaket i dag».

– Vi kan forstå dem: Minus to kampfly og minus to helikoptre, sier Iryna Veresjtsjuk.

Ukrainas vestlige allierte har levert stadig kraftigere våpen til kampen mot de russiske invasjonsstyrkene. Denne uka kunngjorde Storbritannia at de skal levere Storm Shadow-raketter. Landet er dermed det første som sender langtrekkende våpen til Ukraina.