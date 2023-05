Kuleba i Sverige: – Ikke spør når offensiven kommer

Den store ukrainske motoffensiven lar vente på seg, og Kuleba etterlyser mer militær støtte – raskt. Han sier han setter pris på all hjelpen Ukraina har fått, men sier det trengs mer.

– Når du utkjemper en krig, har du behov for alt, bokstavelig talt. Først når Ukraina har vunnet krigen, kommer jeg til at si at vi har fått nok hjelp, sier utenriksministeren.

Han sa ingenting om når den ventede motoffensiven kommer.

– Der er svaret mitt enkelt. I stedet for å spørre når offensiven kommer til starte, spør deg selv: Har jeg gjort nok? Har jeg gjort nok til at offensiven kan starte og lykkes?

Møter EUs utenriksministre

Kuleba er i den svenske hovedstaden for å delta på et uformelt møte med EUs utenriksministre. Der står Russlands krig mot Ukraina øverst på dagsordenen.

Han sier hjemlandet er i dialog om nye våpenpakker fra flere land.

Lørdag kunngjorde Tyskland en pakke verdt rundt 2,7 milliarder euro – drøyt 31 milliarder kroner.

– Noen dør der ute

Fra Ukraina meldes det om fremgang ved deler av fronten rundt Bakhmut, men Kuleba sier det ikke er store bevegelser på bakken for tiden.

– Hver dag forsøker vi å kaste ut fienden, og fienden forsøker å innta nye posisjoner og erobre mer land, sier han og advarer om at krigen har blitt hverdag.

– Først nå forstår jeg betydningen av den berømte romantittelen «Intet nytt på Vestfronten». Når du våkner, konkluderer du med at alt stort sett er rolig. Men noen dør der ute.

– Sverige beredt til å gjøre mer

Sveriges utenriksminister Tobias Billström er vert for EU-møtet og for Kuleba. Han utelukker ikke at det kan komme mer bistand fra Sverige.

Landet har allerede lovet å gi 10 Leopard 2-stridsvogner, artillerisystemet Archer og 50 stormpanservogner.

– Vi har gjort mye. Vi er beredt til gjøre mer, sier Billström.

