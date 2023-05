Retten vil lukke dørene i sak mot Danmarks tidligere forsvarsminister

Claus Hjort Frederiksen er tiltalt for å ha kommet med fem uttalelser som anses for å være et brudd på forbudet mot å dele statshemmeligheter.

Hjort Frederiksen avviser anklagene. Forsvareren René Offersen anket umiddelbart fredagens kjennelse om lukkede dører. Også journalister som var til stede, ønsker at beslutningen blir omgjort i neste rettsinstans.

Det er ikke kjent hva påtalemyndigheten mener den tidligere ministeren har sagt – eller når – som er i strid med loven. Disse opplysningene er sladdet i den versjonen av tiltalen som pressen har fått innsyn i. Påtalemyndigheten mener det kan skade Danmarks forhold til fremmed makter dersom det blir kjent hva Hjort Frederiksen har sagt. Det er også derfor de har bedt om at saken går for lukkede dører.

Hovedpersonen selv var ikke i retten fredag, men har skrevet på Facebook at han ønsker full åpenhet rundt saken mot ham.

– Det er viktig for meg at offentligheten selv kan få innsikt i hva jeg har gjort som justisministeren mener er skadelig for landet, skriver Frederiksen.

75-åringen har hatt flere ministerposter, senest som forsvarsminister fra 2016 til 2019 i Lars Løkke Rasmussens andre regjering.

