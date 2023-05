Eksstatsminister Imran Khan løslatt mot kausjon i Pakistan

– De hadde ingen juridisk rett til å pågripe meg. Jeg ble bortført. Det fremstår som jungelens lover, sa Khan etter at en domstol i hovedstaden fredag besluttet å løslate ham mot kausjon.

Retten ga også korrupsjonspolitiet ordre om ikke å pågripe den tidligere cricketstjernen i kausjonsperioden, som varer i to uker, ifølge Khans advokat Faisal Chaudhry.

Dagen før besluttet høyesterett at pågripelsen av varetektsfengslingen av Khan tirsdag var ulovlig. Fengslingen har utløst voldsomme protester flere steder i Pakistan og krevd et titall menneskeliv. Volden har skapt bekymring for stabiliteten til atommakten som fra før er hardt rammet av økonomisk krise, rekordhøy inflasjon og svak vekst.

Bekymret for sikkerheten

Det siste døgnet har Khan vært under sikkerhetsstyrkenes beskyttelse på et trygt sted i hovedstaden Islamabad. Det har vært flere sammenstøt mellom hans tilhengere og politifolk utenfor bygningen.

Fredag ble Khan igjen i rettsbygningen i Islamabad i flere timer mens han og advokatene tilsynelatende skal ha forhandlet om hvordan han skulle forlate stedet. Sent samme kveld opplyste advokatene at Khan har forlatt bygningen. Han setter nå kursen for sitt hjem i byen Lahore øst i landet, knappe 40 mil fra Islamabad.

Sikkerhetstiltakene var svært strenge rundt rettsbygningen i forkant av Khans løslatelse. Myndighetene har uttrykt bekymring for Khans sikkerhet.