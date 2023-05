Drapssiktelse etter at mann kvelte hjemløs på T-banen i New York

Den 24 år gamle ekssoldaten blir pågrepet og skal møte i retten fredag. Strafferammen er på 15 års fengsel.

– Vi kan ikke gi ytterligere informasjon før han har blitt framstilt for retten på Manhattan, noe vi venter vil skje i morgen, heter det i en uttalelse fra statsadvokat Alvin Braggs kontor.

Siktelsen kommer nesten to uker etter at 24-åringen og to andre la Neely, som var svart, på gulvet med kraft. Den siktede ekssoldaten tok deretter kvelertak på ham i tre minutter. Ifølge en frilansjournalist som var vitne til hendelsen, hadde Neely i forkant ropt og bedt passasjerer på banen om penger, men han hadde ikke angrepet noen.

Hendelsen førte til store demonstrasjoner. Folk ba om rettferdighet, og sa at det ikke er kriminelt å være fattig. Grupper som har arrangert demonstrasjoner, har også kalt hendelsen for en «lynsjing», og sagt at den var rasistisk motivert.

Etter episoden ble 24-åringen, som er hvit, ble avhørt av politiet og siden løslatt, ifølge flere medier. Hans forsvarere har tidligere sagt at de tre som la Neely i bakken, handlet i selvforsvar.

