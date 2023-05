Derfor er det kaos på USAs grense nå

Hva skjer nå?

Det er stor spenning og høyt trykk av migranter på grensen mellom USA og Mexico. De siste dagene har så mange som 28.000 migranter vært i det amerikanske grensepolitiets varetekt. Det er langt over kapasiteten og trolig en rekord, opplyser to tjenestepersoner til Reuters.

Dette skjer fordi regler som har vært i bruk gjennom tre år, løp ut torsdag. Torsdag 11. mai var en formell milepæl: Da ble den såkalte nasjonale covid-19-helsekrisen i landet avsluttet.

Hva slags regler var dette?

I mars 2020, like etter at pandemien hadde brutt ut, innførte amerikanske myndigheter, under daværende president Donald Trump, den såkalte Title 42. Disse reglene skulle begrense innvandring til USA, og årsaken som ble oppgitt var at det skulle hindre spredningen av koronaviruset. Title 42 gjorde det lov for USA å sende asylsøkere rett tilbake over grensen uten å behandle søknaden. Aktivistgrupper har anklaget myndighetene for å bruke koronapandemien som et påskudd for å begrense immigrasjonen.

Amerikanske myndigheter har i denne perioden returnert hundretusenvis av migranter til Mexico.

Hva blir konsekvensene av endringen?

Det har vært stor forvirring rundt hva de nye reglene vil bety, og en del migranter har fryktet at det faktisk blir vanskeligere å komme inn. De siste dagene har tusenvis av mennesker tatt seg til grenseområdene i håp om komme seg over til USA før reglene gikk ut, fordi mange tror det blir vanskeligere. Men det er også ventet at mange vil prøve å komme over fordi de tror det blir lettere nå som Title 42 er ferdig. Innenriksminister Alejandro Mayorkas sier at menneskesmuglere prøver å lure folk til å tro at grensen er åpen.

– Grensen er ikke over, den har ikke vært åpen, og den vil ikke være åpen etter 11. mai, sier han.

Hva blir reglene nå?

Biden-administrasjonen har innført nye regler for å unngå en strøm av migranter inn når ordningen utløper. Asylsøkere og andre migranter kommer ikke over grensen uten å ha søkt innreise på internett først, eller har søkt om asyl i et land de dro gjennom før de prøvde å komme inn i USA. De må også ha en «sponsor» som allerede er i USA og gjennomgå bakgrunnssjekk. Straffen for ulovlig innvandring er økt til fem års utestengelse, og hvis de prøver igjen kan de bli tiltalt. Dette gjaldt ikke under Title 42.

Planen er å åpne nye migrantsentre i Colombia og Guatemala der søknader kan behandles, i et forsøk på å redusere ulovlige innreiser over USAs grenser.

Biden-administrasjonen ønsker å skaffe flere, men fortsatt begrensede, lovlige måter å komme seg inn i USA uten at folk bare prøver å komme seg til grensen. Samtidig vil de stramme inn grensekontrollen for å stanse ulovlige innreiser, skriver The Guardian.

Hvordan har reaksjonene vært?

Aktivister har protestert mot det de mener er strengere regler med endringene. Borgerrettighetsorganisasjonen American Civil Liberties Union (ACLU) har saksøkt Biden-administrasjonen i et forsøk på å stanset de nye reglene.

De begjærer et allerede igangsatt søksmål mot lignende restriksjoner som ble innført av Trump, gjenåpnet, og ønsker å oppdatere saken for å også klage inn Biden-administrasjonens nye regler. Gruppen hevder at de nye reglene «drastisk innskrenker muligheten for asyl i USA», og at de ligner politikk fra Trump-administrasjonen som ble blokkert i domstolene. Andre ønsker en enda strengere immigrasjonspolitikk. Immigrasjon blir trolig en viktig sak i presidentvalget i USA i 2024.

