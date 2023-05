To drept i skyting på fabrikk i Tyskland

Det er Mercedes selv som opplyser at to personer er drept, ifølge Reuters. Selskapet sier de er i tett kontakt med politiet.

– Vi er i kontakt med myndighetene og prøver å avklare fakta. Sikkerheten til de ansatte kommer først, heter det i en uttalelse fra selskapet.

Politiet opplyste tidligere at én person var død og én annen var alvorlig skadd. Politiet fikk melding om skytingen litt før klokken 8.

– Bakgrunnen for hendelsen er fortsatt uklar, opplyser en talsperson for politiet til den tyske avisen Bild.

Politiet opplyser at det er mange nødetater på stedet, og at den mistenkte gjerningspersonen er pågrepet, og våpenet beslaglagt. I tillegg er det gjennomført en rekke vitneavhør.

Politiet opplyser til Bild at den pågrepne er en 53 år gammel mann og skal være en ekstern ansatt i et logistikkselskap, men at de fortsatt må avklare dette. Flere ansatte sier til avisen at angrepet var rettet mot ledere ved fabrikken.

– Ansatte blir ivaretatt av kriseteam, og de er ikke lenger i fare. Produksjonen fortsetter som normalt, bortsett fra i hallen der skytingen fant sted, sier en talsperson for politiet.

[ Retter opp stygt feilskjær ]