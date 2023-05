Minst fire drept i nye israelske angrep på Gazastripen – raketter avfyrt mot Israel

Militæret sier de angriper «terrorgruppen Islamsk hellig krigs infrastruktur for rakettoppskyting på Gazastripen».

En AFP-journalist har observert luftangrep nord for Gaza by og sett røyk stige opp fra det tett befolkede området.

Israel sier de også har skutt mot militante «som var på vei mot et rakettoppskytingspunkt i byen Khan Yunis» sør på Gazastripen.

Natt til tirsdag ble hele 15 palestinere drept i israelske angrep mot Gazastripen. Blant dem var flere sivile og barn.

Kort tid etterpå ble det avfyrt en rekke raketter fra Gazastripen mot Israel. Israelske sikkerhetsmyndigheter sier det dreier seg om minst 60. Flyalarmen gikk både i det sørlige Israel og i landets største by, Tel Aviv.

Israelske nødetater har ikke fått meldinger om drepte eller sårede.

Palestinske helsemyndigheter meldte også om at to palestinere ble drept på den okkuperte Vestbredden onsdag morgen. Israelske styrker i byen Qabatiya hevder de to var angripere som skjøt mot soldater fra en bil.

I over et år har Israel nesten daglig gjennomført razziaer for å pågripe mistenkte militante muslimer på Vestbredden. Aksjonene er ofte rette mot byen Jenin nord i det okkuperte området. Israel sier målet er å fjerne militante nettverk og hindre fremtidige angrep.

